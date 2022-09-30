Хакасия выполнила план по призыву в рамках частичной мобилизации

Глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что республика выполнила план по набору призывников в рамках частичной мобилизации.

«Хакасия выполнила все задачи по частичной мобилизации, поставленные президентом России и Минобороны России... Спасибо всем, кто оказывал помощь в сборе наших мобилизованных ребят», — написал он в Telegram.

Коновалов добавил, что случаи «палочного» подхода в рамках мобилизации будут пресечены, все жалобы будут рассмотрены в индивидуальном порядке.

Ранее власти Тувы сообщили о завершении частичной мобилизации в регионе.

27 сентября глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что регион выполнил план мобилизационных мероприятий на 100%.