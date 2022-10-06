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Губернатор Орловской области заявил о выполнении регионом задач по мобилизации

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Мобилизация в Орловской области приостановлена, задания от Минобороны выполнены, заявил губернатор региона Андрей Клычков.

«Пока команд по линии Минобороны у нас нет... призыв на данный момент, на сегодняшний день не проводится», — сказал Клычков в ходе прямого эфира в сети «ВКонтакте».

По его словам, задача по мобилизации конкретного количества человек в регионе выполнена.

Область будет ждать дальнейших распоряжений Минобороны.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что на границе возникли очереди выезжающих из России людей, среди которых много граждан Украины и есть россияне призывного возраста.

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