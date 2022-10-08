Фотограф Выганова рассказала, как сделать удачной съёмку осенью

Фотограф Юлия Выганова рассказала в беседе с RT, как осенью сделать фотосессию удачной, выставить свет и подобрать правильную одежду для съёмки.

«Для хороших фотографий нет плохой погоды. Если на улице пасмурно, это отличное время для прогулки с фотоаппаратом. Облака создают мягкий рассеянный свет, идеальный для портретов. Ветер же добавит кадру динамики», — сказала Выганова.

В солнечную погоду фотограф посоветовала не заставлять модель стойко «держать лицо» и пытаться не щуриться.

«Лучше отойдите в тень. Но следите за равномерностью освещения, чтобы на лице не появлялась некрасивая рваная тень от листьев. Если тени поблизости нет, просто попросите повернуться модель спиной к солнцу, так вы получите красивый контровой свет», — добавила она.

По её словам, главный секрет хорошей фотографии — непринуждённость. Замершие улыбки и статичные позы — пережиток прошлого.

«Не замирайте в ожидании кадра. Двигайтесь, взаимодействуйте с локацией. Если подкидывать листья и бегать не ваш вариант, достаточно будет просто пройтись или покружиться. Выбирайте красивые точки съёмки, где есть многоплановость. Ветка дерева или красивый куст на переднем плане добавят кадру глубины. Если ничего похожего на переднем плане нет, создайте его сами. Возьмите веточку или лист, поднесите к краю объектива и снимайте через неё», — считает Выганова.

В вопросе выбора одежды фотограф призывает отдать предпочтение натуральным тканям и природным оттенкам.

«Шерстяной свитер и пальто будут смотреться гораздо выигрышнее синтетической куртки. Кадр выглядит гармоничным, когда в нём присутствует не более трёх цветов. Поэтому выбирайте одежду, которая впишется в осеннюю гамму. И помните: приглушённые цвета смотрятся лучше ярких. Откажитесь от ярких принтов и крупных надписей. Так одежда не будет отвлекать от главного объекта сьёмки — от вас», — заключила фотограф.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ясная, солнечная погода ожидается в Москве в ближайшие четыре дня.