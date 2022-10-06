Синоптик Вильфанд: золотая осень продлится в Москве до 9 октября
«В четверг ещё облачно, но с частыми прояснениями, солнышко будет, а осадков не будет. В пятницу и субботу погода ожидается приятная совершенно — переменная облачность, много солнца, без осадков», — цитирует ТАСС Вильфанда.
По его словам, эти дни будут настоящей золотой осенью.
Он добавил, что 10 октября погода станет хуже, температура снизится, пройдут дожди.
Ранее Вильфанд в интервью НСН спрогнозировал тёплую погоду в Москве в начале октября.