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Синоптик Вильфанд: золотая осень продлится в Москве до 9 октября

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Ясная, солнечная погода ожидается в Москве в ближайшие четыре дня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В четверг ещё облачно, но с частыми прояснениями, солнышко будет, а осадков не будет. В пятницу и субботу погода ожидается приятная совершенно — переменная облачность, много солнца, без осадков», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, эти дни будут настоящей золотой осенью.

Он добавил, что 10 октября погода станет хуже, температура снизится, пройдут дожди.

Ранее Вильфанд в интервью НСН спрогнозировал тёплую погоду в Москве в начале октября.

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