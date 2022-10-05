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Метеоролог Позднякова спрогнозировала тёплую облачную погоду в Москве на следующей неделе

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала тёплую облачную погоду в Москве на следующей неделе.
Метеоролог Позднякова спрогнозировала тёплую облачную погоду в Москве на следующей неделе
  • РИА Новости

«Дневная температура на следующей неделе составит около +12...+14 °С. В отдельные дни возможен кратковременный дождь. Но всё равно погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому проливных дождей у нас не ожидается», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Кроме того, сообщила Позднякова, в воскресенье, 9 октября, антициклон разделится на два ядра, поэтому ночью существенных осадков не ожидается, но днём местами возможен небольшой дождь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью НСН спрогнозировал тёплую погоду в Москве в начале октября.

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