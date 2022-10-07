В Госдуме поддержали идею о запрете кальянным заводить аккаунты в соцсетях

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT предложение о запрете кальянным заводить аккаунты в соцсетях.

Тумусов отметил, что поддерживает своего коллегу Султана Хамзаева в стремлении запретить рекламу кальянных.

«Это (кальян. — RT) то же самое, что и курение табака. У нас закон говорит о вреде дыма для окружающих. Не о запрете курения, а именно о вреде табачного дыма для окружающих людей. Кальян, по сути, то же самое. Они дымом дышат, и человек, который рядом сидит, естественно, страдает от этого дыма. Поэтому я полностью поддерживаю инициативу», — добавил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить кальянным заниматься собственным продвижением с помощью социальных сетей.

В обращении законодатель отметил, что в России запрещена реклама табака и табачной продукции в соответствии с целями государственной политики, направленными на сохранение здоровья граждан и популяризацию здорового образа жизни.