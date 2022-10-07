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В Госдуме предложили запретить кальянным заводить аккаунты в соцсетях

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить кальянным заниматься собственным продвижением с помощью социальных сетей. Копия письма на имя главы ФАС России Максима Шасколького есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в России запрещена реклама табака и табачной продукции в соответствии с целями государственной политики, направленными на сохранение здоровья граждан и популяризацию здорового образа жизни.

В то же время, как он уточнил, относительно продвижения кальянных, основным видом деятельности которых является реализация табачной продукции, закон сегодня ничего не говорит.

В социальных сетях можно найти многочисленные аккаунты подобных заведений, которые активно занимаются собственным продвижением. При этом немалую часть пользователей соцсетей составляют дети, которые имеют доступ к данной информации, добавил парламентарий.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части запрета кальянным создавать и вести аккаунты в социальных сетях», — говорится в тексте обращения.

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