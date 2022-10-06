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Терапевт Лишин рассказал о последствиях длительного курения для здоровья

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Врач-терапевт Виктор Лишин заявил, что люди, которые курят на протяжении длительного времени, могут испытывать проблемы с сосудами.
Терапевт Лишин рассказал о последствиях длительного курения для здоровья
  • Gettyimages.ru

«Конкретная сигарета вряд ли будет причиной обморока. Но никотин и курение уже будет причиной. Это уже такой период курения, когда оно повлияло на сосуды, давление, тогда будут последствия. Никотин сужает сосуды, влияет отравляющим образом на сосудистую стенку и внутренние органы, и тогда это может привести к потере сознания», — отметил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в таком случае необходимо пройти обследование, обратиться к специалистам за медицинской помощью.

Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьёва, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.

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