Терапевт Лишин рассказал о последствиях длительного курения для здоровья

Врач-терапевт Виктор Лишин заявил, что люди, которые курят на протяжении длительного времени, могут испытывать проблемы с сосудами.

«Конкретная сигарета вряд ли будет причиной обморока. Но никотин и курение уже будет причиной. Это уже такой период курения, когда оно повлияло на сосуды, давление, тогда будут последствия. Никотин сужает сосуды, влияет отравляющим образом на сосудистую стенку и внутренние органы, и тогда это может привести к потере сознания», — отметил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в таком случае необходимо пройти обследование, обратиться к специалистам за медицинской помощью.

Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьёва, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.