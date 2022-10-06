Терапевт Лишин рассказал о последствиях длительного курения для здоровья
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«Конкретная сигарета вряд ли будет причиной обморока. Но никотин и курение уже будет причиной. Это уже такой период курения, когда оно повлияло на сосуды, давление, тогда будут последствия. Никотин сужает сосуды, влияет отравляющим образом на сосудистую стенку и внутренние органы, и тогда это может привести к потере сознания», — отметил он в беседе с URA.RU.
По его словам, в таком случае необходимо пройти обследование, обратиться к специалистам за медицинской помощью.
Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьёва, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.