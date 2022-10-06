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Психолог Мавлютов заявил о неблагоприятном влиянии на здоровье длительного пребывания в замкнутом помещении

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Психолог, лидер и основатель Школы психологии «Паззлы» Эдуард Мавлютов заявил о неблагоприятном влиянии длительного пребывания в замкнутом помещении на здоровье.
Психолог Мавлютов заявил о неблагоприятном влиянии на здоровье длительного пребывания в замкнутом помещении
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В беседе с «Газетой.Ru» он выразил мнение, что если постоянно сидеть дома, то может возникнуть чувство усталости, гипоксия, а это влияет на деятельность мозга.

«Также в замкнутом пространстве велика вероятность проявления психологических проблем: состояния тревожности, паники, депрессии, перевозбуждения, крайней эмоциональности», — сообщил эксперт.

По его словам, в замкнутом пространстве человек может испытывать нехватку витамина D.

«Солнечный свет, выход на улицу, даже если погода не солнечная, — важные для здоровья организма действия. Свежий воздух насыщает мозг человека кислородом, что повышает работоспособность, успокаивает нервы, тонизирует, понижает фактор стресса и приводит к хорошему самочувствию», — заключил Мавлютов.

Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьёва, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.

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