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Нейропсихолог Денисова дала советы по борьбе с осенней хандрой

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Нейропсихолог Карина Денисова дала советы по борьбе с осенней хандрой.
Нейропсихолог Денисова дала советы по борьбе с осенней хандрой
  • Gettyimages.ru

«Очень важно не пропустить любые изменения в нашем организме, чтобы это состояние не переросло в депрессию», — заявила она в беседе с ФАН.

Как отметила эксперт, осенью важно не снижать активность.

«Волей-неволей летом мы находимся в постоянном движении, осенью же необходимо поддерживать необходимый уровень активности с помощью походов в спортзал, на йогу, танцы, утренняя зарядка в конце концов. Радуйте себя красками — в пище, одежде, интерьере», — сказала Денисова.

По её словам, стоит разнообразить привычные вещи, сделать перестановку дома или в офисе.

Как считает эксперт, отдельное внимание нужно уделить пище, чтобы она была питательной.

Денисова добавила, что осень является подходящим периодом и для интеллектуальной работы.

Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьёва, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.

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