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Медведев сравнил антироссийские санкции ЕС с кругами ада

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил антироссийские санкции Евросоюза с кругами ада и посоветовал бесноваться дальше.
Медведев сравнил антироссийские санкции ЕС с кругами ада
  • РИА Новости

«Адские санкции» пошли на восьмой круг. Как известно, кругов в аду девять. Так что резервы ещё есть. Пусть наши враги беснуются дальше», — написал он в Telegram.

Политик отметил, что «наматывать круги» для «назначенного грешника» — дело пустое и дорого обходящееся.

6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что у ЕС остаётся всё меньше инструментов давления на Россию.

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