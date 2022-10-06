Медведев сравнил антироссийские санкции ЕС с кругами ада

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил антироссийские санкции Евросоюза с кругами ада и посоветовал бесноваться дальше.

«Адские санкции» пошли на восьмой круг. Как известно, кругов в аду девять. Так что резервы ещё есть. Пусть наши враги беснуются дальше», — написал он в Telegram.

Политик отметил, что «наматывать круги» для «назначенного грешника» — дело пустое и дорого обходящееся.

6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что у ЕС остаётся всё меньше инструментов давления на Россию.