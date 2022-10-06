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Ортопед Бацаленко заявил о вреде ношения рюкзака на одном плече

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Врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Николай Бацаленко заявил о вреде ношения рюкзака на одном плече.
Ортопед Бацаленко заявил о вреде ношения рюкзака на одном плече
  • Gettyimages.ru

«Если ребёнок носит рюкзак на одном плече, то есть тенденция к перекосу, потому что дополнительный вес влияет на позвоночник. Поэтому мы рекомендуем ношение рюкзака на двух лямках для равномерной нагрузки», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, нужно отрегулировать ремни рюкзака так, чтобы он плотно прилегал к спине. Также нужно, чтобы нагрузка на плечи была равномерной.

«Регулярно вынимайте лишнее из рюкзака ребёнка», — посоветовал врач.

Он добавил, что постоянное ношение рюкзака на одном плече может сформировать привычку наклона в одну сторону и у взрослых. В результате есть вероятность, что будет нарушена осанка, а это может привести к неравномерному напряжению мышц спины и болям в шейно-грудном отделе позвоночника.

Ранее главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова в беседе с kp.ru дала советы по здоровому питанию школьников.

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