Врач Азимова рассказала об отличиях мигрени от головной боли

Цефалголог доктор медицинских наук Юлия Азимова рассказала об отличиях мигрени от головной боли.

«Все головные боли делятся на первичные и вторичные. Первичные — это заболевания, к ним относятся мигрени, головная боль напряжения, обычная головная боль. Вторичные возникают от каких-то причин: инсульты, травмы, опухоли, инфекции и так далее», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, чаще речь идёт о мигрени и головной боли напряжения.

Как пояснила Азимова, мигрень — это интенсивная боль, которая влияет на жизнь, заставляет прекратить дела, и для неё характерна пульсирующая боль, также бывает тошнота.

«Головная боль напряжения — это умеренная боль без каких-либо симптомов, она не очень сильно влияет на повседневную активность», — добавила эксперт.

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