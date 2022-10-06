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Врач Азимова рассказала об отличиях мигрени от головной боли

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Цефалголог доктор медицинских наук Юлия Азимова рассказала об отличиях мигрени от головной боли.
Врач Азимова рассказала об отличиях мигрени от головной боли
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«Все головные боли делятся на первичные и вторичные. Первичные — это заболевания, к ним относятся мигрени, головная боль напряжения, обычная головная боль. Вторичные возникают от каких-то причин: инсульты, травмы, опухоли, инфекции и так далее», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, чаще речь идёт о мигрени и головной боли напряжения.

Как пояснила Азимова, мигрень — это интенсивная боль, которая влияет на жизнь, заставляет прекратить дела, и для неё характерна пульсирующая боль, также бывает тошнота.

«Головная боль напряжения — это умеренная боль без каких-либо симптомов, она не очень сильно влияет на повседневную активность», — добавила эксперт.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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