В Татарстане завели дело по факту травмирования восьмилетней девочки на аттракционе

В Татарстане завели уголовное дело по факту травмирования восьмилетней девочки на аттракционе.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Инцидент произошёл в посёлке городского типа Камское Устье на территории парка. Во время катания на аттракционе, организованном индивидуальным предпринимателем, ребёнок получил закрытый перелом большой берцовой кости.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

Тем временем в Ставропольском крае региональная прокуратура отчиталась по итогам проверки детских игровых и спортивных площадок. На ряде объектов обнаружены нарушения, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В целях устранения выявленных нарушений прокурорами внесены 107 представлений, возбуждены дела об административных правонарушениях, три лица уже привлечены к административной ответственности, в суд предъявлены два исковых заявления», — уточнили в прокуратуре.

В августе сообщалось, что в Орле 17-летняя девушка погибла после падения с аттракциона в городском парке культуры и отдыха.