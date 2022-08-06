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«Известия»: в Орле 17-летняя девушка погибла после падения с аттракциона

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В Орле 17-летняя девушка погибла после падения с аттракциона в городском парке культуры и отдыха.
«Известия»: в Орле 17-летняя девушка погибла после падения с аттракциона
  • РИА Новости

По информации газеты «Известия», инцидент произошёл днём в субботу, 6 августа. Девушка вылетела из кресла во время катания на аттракционе «Орбита».

Пострадавшую госпитализировали с серьёзной травмы головы. Несмотря на усилия врачей, она умерла.

Причины случившегося выясняются.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании ребёнка в одном из парков аттракционов в Минеральных Водах.

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