Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании ребёнка в парке аттракционов в Минводах

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании ребёнка в одном из парков аттракционов в Минеральных Водах.

Как сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Ставропольскому краю, Бастрыкин поручил главе регионального подразделения ведомства Игорю Иванову доложить о ходе проведения проверки.

«Предварительно установлено, что двое подростков катались на аттракционе «Гигантские качели» и самостоятельно расстегнули защитные ремни. Из-за этого один из ребят выпал наружу и травмировался, ему потребовалась госпитализация», — рассказали в СК.

Отмечается, что пострадавшему 12 лет.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с отравлением детей в лагере «Юность» в Приморском крае.