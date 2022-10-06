Депутат Гурулёв высказался о сроках создания новых частей из мобилизованных

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв считает, что создание новых частей из мобилизованных займёт не менее двух месяцев.

«Надо создать новые соединения и части, скорее всего — объединения... С учётом формирования и перемещения пройдёт не менее двух месяцев, и к этому надо быть готовыми», — цитирует его РИА Новости.

Гурулёв пояснил, что во время формирования новых частей необходимо держать линию обороны, чтобы нанести противнику максимальный урон и вывести из строя логистические и промышленные украинские объекты.

Ранее сообщалось, что председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв обратились к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться с проблемой снабжения тыла.

До этого российский президент Владимир Путин потребовал исправить все допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки.