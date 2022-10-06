Иммунолог Жемчугов напомнил о важности вакцинации от COVID-19

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал ситуацию с пандемией.

«Течение болезни лёгкое, сейчас никаких новых симптомов нет, они зависят от конкретного человека: чем он болел до коронавируса, какое у него состояние и так далее. Сейчас важнее грипп. Нужно сконцентрироваться на вакцинации», — рассказал он в беседе с НСН.

Как добавил эксперт, если кто-то переболел COVID-19 или в течение года вакцинировался, то им стоит дождаться назальной вакцины.

Со своей стороны, пульмонолог, врач высшей квалификационной категории Ольга Рябова в беседе с udm-info.ru подтвердила, что на первый план сегодня выходит профилактика коронавируса.

«Специфическая защита от болезни — это вакцинация. Важно вовремя вакцинироваться и ревакцинироваться. Разумеется, если нет противопоказаний для вакцинации. Этот вопрос обсуждается с лечащим врачом», — уточнила она.

Ранее заместитель директора по научной работе ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков напомнил об опасности COVID-19 для людей с хроническими заболеваниями.