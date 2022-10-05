Эксперт Дедков напомнил об опасности COVID-19 для людей с хроническими заболеваниями

Заместитель директора по научной работе ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков напомнил об опасности COVID-19 для людей с хроническими заболеваниями.

«Такого никогда не будет, чтобы для лиц с хроническими заболеваниями перестала сохраняться опасность. Для них любая болезнь проходит тяжелее. И это не только про коронавирус, но и про грипп можем так же сказать. Любой инфекционный процесс затрагивает все процессы организма», — сказал он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, COVID-19 стал протекать легче, но это не повод расслабляться.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.