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Эксперт Дедков напомнил об опасности COVID-19 для людей с хроническими заболеваниями

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Заместитель директора по научной работе ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков напомнил об опасности COVID-19 для людей с хроническими заболеваниями.
Эксперт Дедков напомнил об опасности COVID-19 для людей с хроническими заболеваниями
  • РИА Новости

«Такого никогда не будет, чтобы для лиц с хроническими заболеваниями перестала сохраняться опасность. Для них любая болезнь проходит тяжелее. И это не только про коронавирус, но и про грипп можем так же сказать. Любой инфекционный процесс затрагивает все процессы организма», — сказал он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, COVID-19 стал протекать легче, но это не повод расслабляться.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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