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«Объясняем.рф»: военных пенсионеров могут мобилизовать при соответствии требованиям

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Военных пенсионеров могут призвать в рамках частичной мобилизации, если их состояние здоровья и военно-учётная специальность соответствуют требованиям призыва.
«Объясняем.рф»: военных пенсионеров могут мобилизовать при соответствии требованиям
  • РИА Новости

Об этом информирует официальный портал «Объясняем.рф».

Таким образом на портале ответили на вопрос граждан, призывают ли в ходе частичной мобилизации военных пенсионеров, которые подходят по возрасту. 

В сообщении также рекомендовали гражданам, которые считают, что они могут быть призваны, прибыть в военкомат и выразить желание быть мобилизованными. 

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российское Министерство обороны не внесло в нормативно-правовую базу заявленную информацию о не попадающих под частичную мобилизацию категориях граждан вовремя, поэтому теперь необходимо вносить коррективы.

Министр обороны Сергей Шойгу поручил Генштабу Вооружённых сил России дать военкоматам исчерпывающие разъяснения по предоставлению отсрочек от частичной мобилизации.

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