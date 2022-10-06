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Паслер: конфликт мобилизованных с командованием центра в Саратове разрешён

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Конфликт между мобилизованными жителями Оренбуржья и представителями учебного центра и части в Саратове разрешён. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Паслер: конфликт мобилизованных с командованием центра в Саратове разрешён

«Состоялась встреча с командованием, получены пояснения по резонансной ситуации. Командование признало некорректность в высказываниях. Конфликт исчерпан», — написал он в Telegram.

Паслер уточнил, что конфликтная ситуация была связан не с условиями пребывания, а с личными взаимоотношениями.

Представители Оренбургской области проверили условия содержания мобилизованных жителей региона в части в Вольске, сообщил Паслер.

«Сообщаю: условия хорошие, все необходимое есть. Ребята просили не волноваться», — заключил он.

Российский президент Владимир Путин ранее потребовал исправить все допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки.

Он напомнил, что частичная мобилизация должна касаться прежде всего тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

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