Паслер: конфликт мобилизованных с командованием центра в Саратове разрешён

Конфликт между мобилизованными жителями Оренбуржья и представителями учебного центра и части в Саратове разрешён. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«Состоялась встреча с командованием, получены пояснения по резонансной ситуации. Командование признало некорректность в высказываниях. Конфликт исчерпан», — написал он в Telegram.

Паслер уточнил, что конфликтная ситуация была связан не с условиями пребывания, а с личными взаимоотношениями.

Представители Оренбургской области проверили условия содержания мобилизованных жителей региона в части в Вольске, сообщил Паслер.

«Сообщаю: условия хорошие, все необходимое есть. Ребята просили не волноваться», — заключил он.

Российский президент Владимир Путин ранее потребовал исправить все допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки.

Он напомнил, что частичная мобилизация должна касаться прежде всего тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.