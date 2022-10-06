Депутат Госдумы Морозов предложил изымать брошенные на границе автомобили
«Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы», — цитирует РИА Новости Морозова.
Депутат предложил указать, что владелец брошенного автомобиля обязан лично предъявить свои права на него.
Ранее сообщалось, что на границе России с Грузией закончились очереди из легковых машин.