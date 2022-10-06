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Депутат Госдумы Морозов предложил изымать брошенные на границе автомобили

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Необходимо законодательно разрешить изымать брошенные на границе автомобили покинувших Россию граждан, заявил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.

«Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы», — цитирует РИА Новости Морозова.

Депутат предложил указать, что владелец брошенного автомобиля обязан лично предъявить свои права на него.

Ранее сообщалось, что на границе России с Грузией закончились очереди из легковых машин.

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