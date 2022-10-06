Депутат Госдумы Морозов предложил изымать брошенные на границе автомобили

Необходимо законодательно разрешить изымать брошенные на границе автомобили покинувших Россию граждан, заявил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.

«Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы», — цитирует РИА Новости Морозова.

Депутат предложил указать, что владелец брошенного автомобиля обязан лично предъявить свои права на него.

Ранее сообщалось, что на границе России с Грузией закончились очереди из легковых машин.