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Ортопед Саутин дал советы по подбору спортивной обуви для детей

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Травматолог-ортопед, специалист в области хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии Максим Саутин дал советы по подбору спортивной обуви для детей.
Ортопед Саутин дал советы по подбору спортивной обуви для детей
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru он заявил, что сменная обувь должна быть устойчивой, прочной, на нескользящей подошве, достаточно жёсткой.

Как уточнил эксперт, необходимо, чтобы обувь для активностей была комфортной и вместе с тем анатомической.

«Если мы говорим о кроссовках, то мы сталкиваемся с тем, что сами по себе они достаточно мягкие и стопа просто заваливается внутри, что увеличивает нагрузку на голеностопный сустав, на коленный сустав. Безусловно, сам ребёнок не будет жаловаться на какие-то проблемы, но это может сказаться в будущем», — сказал Саутин.

Ранее главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова в беседе с kp.ru дала советы по здоровому питанию школьников.

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