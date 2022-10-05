Ортопед Саутин дал советы по подбору спортивной обуви для детей

Травматолог-ортопед, специалист в области хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии Максим Саутин дал советы по подбору спортивной обуви для детей.

В беседе с Life.ru он заявил, что сменная обувь должна быть устойчивой, прочной, на нескользящей подошве, достаточно жёсткой.

Как уточнил эксперт, необходимо, чтобы обувь для активностей была комфортной и вместе с тем анатомической.

«Если мы говорим о кроссовках, то мы сталкиваемся с тем, что сами по себе они достаточно мягкие и стопа просто заваливается внутри, что увеличивает нагрузку на голеностопный сустав, на коленный сустав. Безусловно, сам ребёнок не будет жаловаться на какие-то проблемы, но это может сказаться в будущем», — сказал Саутин.

Ранее главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова в беседе с kp.ru дала советы по здоровому питанию школьников.