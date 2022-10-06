Узнать больше

Педагог Кузнецова рассказала об эволюции метода преподавания

Короткая ссылка
Тульская учительница начальных классов Елена Кузнецова рассказала об эволюции метода преподавания с течением лет.
Педагог Кузнецова рассказала об эволюции метода преподавания
  • РИА Новости

«В нашу работу внедрилось больше технологий, например презентации через проекторы, интерактивные доски. Раньше мне приходилось самой рисовать таблицы на ватмане, клеить что-то из картона к урокам, сейчас всё можно показать на экране», — заявила она в беседе с Тульской службой новостей.

По её словам, это облегчает жизнь учителю, а детям интереснее учиться.

«При этом даже мои коллеги старшего возраста быстро справляются с освоением технологий и при необходимости проходят курсы», — добавила Кузнецова.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о формате курса волонтёрства в школах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить