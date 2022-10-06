Педагог Кузнецова рассказала об эволюции метода преподавания

Тульская учительница начальных классов Елена Кузнецова рассказала об эволюции метода преподавания с течением лет.

«В нашу работу внедрилось больше технологий, например презентации через проекторы, интерактивные доски. Раньше мне приходилось самой рисовать таблицы на ватмане, клеить что-то из картона к урокам, сейчас всё можно показать на экране», — заявила она в беседе с Тульской службой новостей.

По её словам, это облегчает жизнь учителю, а детям интереснее учиться.

«При этом даже мои коллеги старшего возраста быстро справляются с освоением технологий и при необходимости проходят курсы», — добавила Кузнецова.

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