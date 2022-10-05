Дерматолог Жовтан высказалась о возможном вреде солярия

Дерматовенеролог Наталия Жовтан высказалась о возможном вреде солярия.

«В солярии используют лампы с UVB- и UVA-излучением в разных соотношениях. А в некоторых — только UVA. Для стимуляции выработки витамина D необходимы UVB-лучи», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, в природном солнечном потоке света соотношение UVB и UVA составляет примерно 5 и 2,5%, а в солярии — 3—5 и 95—97%.

«Это может приводить к стимуляции выработки витамина D в незначительных количествах. Но негативное воздействие лучей типа А делает этот процесс опасным для здоровья», — сказала Жовтан.

Как добавила эксперт, солярий нежелательно посещать людям, у которых есть пигментные пятна, хронические заболевания кожи, повышенное артериальное давление, аутоиммунные заболевания, заболевания крови.

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