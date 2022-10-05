военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Сомнолог Колесниченко назвала дневную сонливость одним из возможных симптомов нарколепсии

Короткая ссылка
Кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, психолог, сомнолог Елена Колесниченко назвала дневную сонливость (в случае с патологически чрезмерным желанием спать) одним из возможных признаков нарколепсии.
Сомнолог Колесниченко назвала дневную сонливость одним из возможных симптомов нарколепсии
  • Gettyimages.ru

Нарколепсия — это расстройство, при котором нарушаются процессы бодрствования и сна. Сонливость возникает как ответ на то, что мозг не может правильно их отрегулировать.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт отметила, что такое заболевание встречается не очень часто, но появиться оно может в любом возрасте.

«Было доказано, что если рассматривать пик патологии, то начало её приходится на возраст около 15 лет, второй пик может встречаться в возрасте около 35 лет», — уточнила Колесниченко.

Среди других симптомов — проблемы с ночным сном, развитие катаплексии (мышечной слабости и потери тонуса).

Для постановки диагноза желательно пройти полисомнографию и тест множественной задержки сна.

Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить