Сомнолог Колесниченко назвала дневную сонливость одним из возможных симптомов нарколепсии

Кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, психолог, сомнолог Елена Колесниченко назвала дневную сонливость (в случае с патологически чрезмерным желанием спать) одним из возможных признаков нарколепсии.

Нарколепсия — это расстройство, при котором нарушаются процессы бодрствования и сна. Сонливость возникает как ответ на то, что мозг не может правильно их отрегулировать.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт отметила, что такое заболевание встречается не очень часто, но появиться оно может в любом возрасте.

«Было доказано, что если рассматривать пик патологии, то начало её приходится на возраст около 15 лет, второй пик может встречаться в возрасте около 35 лет», — уточнила Колесниченко.

Среди других симптомов — проблемы с ночным сном, развитие катаплексии (мышечной слабости и потери тонуса).

Для постановки диагноза желательно пройти полисомнографию и тест множественной задержки сна.

Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.