Сомнолог Колесниченко назвала дневную сонливость одним из возможных симптомов нарколепсии
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Нарколепсия — это расстройство, при котором нарушаются процессы бодрствования и сна. Сонливость возникает как ответ на то, что мозг не может правильно их отрегулировать.
В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт отметила, что такое заболевание встречается не очень часто, но появиться оно может в любом возрасте.
«Было доказано, что если рассматривать пик патологии, то начало её приходится на возраст около 15 лет, второй пик может встречаться в возрасте около 35 лет», — уточнила Колесниченко.
Среди других симптомов — проблемы с ночным сном, развитие катаплексии (мышечной слабости и потери тонуса).
Для постановки диагноза желательно пройти полисомнографию и тест множественной задержки сна.
Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.