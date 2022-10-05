Пульмонолог Абакумов рассказал об отличиях бактериальной инфекции от вирусной

Врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов рассказал о различиях бактериальной и вирусной инфекций.

«Да, холод может ослабить ваш иммунитет и сделать вас уязвимым. И всё же для того, чтобы заболеть, одного холода недостаточно. Нужны вирус или бактерия. Вот они, настоящие возбудители болезни. Именно между ними нужно изучать отличия, чтобы в последующем назначить правильную терапию», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, отличительными свойствами бактериальной инфекции являются лихорадка, отсутствие положительной динамики на пятые-седьмые сутки. Такие заболевания также характеризуются второй волной — пациенту становится сначала легче, а затем симптоматика появляется снова.

«У вирусной инфекции симптоматика иная: насморк, заложенность носа, чихание, боль и першение в горле, сухой, «лающий» кашель, конъюнктивит, температура не поднимается выше 38 °С», — сообщил Абакумов.

Он отметил, что при правильном лечении достаточно трёх-пяти дней на выздоровление.

Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.