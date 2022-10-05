военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Песков: у Путина на сегодня нет планов выступать с обращением к россиянам

Короткая ссылка
Переформатирование СВО на Украине в КТО является прерогативой верховного главнокомандующего, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в планах главы государства Владимира Путина на сегодня отсутствует обращение к россиянам.
Песков: у Путина на сегодня нет планов выступать с обращением к россиянам
  • РИА Новости

Комментируя сообщения СМИ и Telegram-каналов о якобы планируемом обращении к нации, Песков сказал: «Нет, это не так».

Он напомнил, что это «целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего, президента страны».

«На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось. Речь идёт о специальной военной операции, которая продолжается», — сказал Песков.

Ранее в Кремле уже отмечали, что решение о возможном переформатировании специальной военной операции на Украине в контртеррористическую может принять только президент.

В конце августа депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил придать специальной военной операции на Украине статус контртеррористической.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить