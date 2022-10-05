Песков: у Путина на сегодня нет планов выступать с обращением к россиянам
- РИА Новости
Комментируя сообщения СМИ и Telegram-каналов о якобы планируемом обращении к нации, Песков сказал: «Нет, это не так».
Он напомнил, что это «целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего, президента страны».
«На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось. Речь идёт о специальной военной операции, которая продолжается», — сказал Песков.
Ранее в Кремле уже отмечали, что решение о возможном переформатировании специальной военной операции на Украине в контртеррористическую может принять только президент.
В конце августа депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил придать специальной военной операции на Украине статус контртеррористической.