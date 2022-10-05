Песков: у Путина на сегодня нет планов выступать с обращением к россиянам

Переформатирование СВО на Украине в КТО является прерогативой верховного главнокомандующего, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в планах главы государства Владимира Путина на сегодня отсутствует обращение к россиянам.

Комментируя сообщения СМИ и Telegram-каналов о якобы планируемом обращении к нации, Песков сказал: «Нет, это не так».

Он напомнил, что это «целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего, президента страны».

«На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось. Речь идёт о специальной военной операции, которая продолжается», — сказал Песков.

Ранее в Кремле уже отмечали, что решение о возможном переформатировании специальной военной операции на Украине в контртеррористическую может принять только президент.

В конце августа депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил придать специальной военной операции на Украине статус контртеррористической.