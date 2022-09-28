Песков напомнил, что только президент может изменить СВО на контртеррористическую операцию
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Журналисты задали ему вопрос, будет ли спецоперация изменена на КТО в случае присоединения к России новых территорий.
«Мне неизвестно об этом. В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего и президента страны», — сказал представитель Кремля.
В конце августа депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил придать специальной военной операции на Украине статус контртеррористической.