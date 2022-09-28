военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Песков напомнил, что только президент может изменить СВО на контртеррористическую операцию

Короткая ссылка
Решение о возможном переформатировании специальной военной операции на Украине в контртеррористическую может принять только президент, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что только президент может изменить СВО на контртеррористическую операцию
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Журналисты задали ему вопрос, будет ли спецоперация изменена на КТО в случае присоединения к России новых территорий.

«Мне неизвестно об этом. В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего и президента страны», — сказал представитель Кремля.

В конце августа депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил придать специальной военной операции на Украине статус контртеррористической.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить