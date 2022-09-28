Песков напомнил, что только президент может изменить СВО на контртеррористическую операцию

Решение о возможном переформатировании специальной военной операции на Украине в контртеррористическую может принять только президент, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты задали ему вопрос, будет ли спецоперация изменена на КТО в случае присоединения к России новых территорий.

«Мне неизвестно об этом. В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего и президента страны», — сказал представитель Кремля.

В конце августа депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил придать специальной военной операции на Украине статус контртеррористической.