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В Астраханской области отменили режим повышенной готовности в приграничном районе

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Власти Астраханской области отменили режим повышенной готовности в приграничном с Казахстаном Красноярском районе, где расположен автомобильный пункт пропуска «Караузек». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
В Астраханской области отменили режим повышенной готовности в приграничном районе
  • РИА Новости

Отмечается, что сложная ситуация на границе Астраханской области и Республики Казахстан разрешена.

По данным властей, ситуация стабилизована, автомобильного затора нет. 

«Красноярский район вернулся к нормальной жизни; режим повышенной готовности отменен, восстановлено обычное движение транспорта», — заявили в пресс-службе.

Ранее в Красноярском районе ввели режим повышенной готовности в приграничном районе из-за большого скопления автомобилистов, включая иностранных граждан, возле пункта пропуска через госграницу «Караузек».

Позже стало известно, что на границе с Казахстаном в Астраханской области развернут временный пункт частичной мобилизации.

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