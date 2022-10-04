В Астраханской области отменили режим повышенной готовности в приграничном районе

Власти Астраханской области отменили режим повышенной готовности в приграничном с Казахстаном Красноярском районе, где расположен автомобильный пункт пропуска «Караузек». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

РИА Новости

Отмечается, что сложная ситуация на границе Астраханской области и Республики Казахстан разрешена. По данным властей, ситуация стабилизована, автомобильного затора нет. «Красноярский район вернулся к нормальной жизни; режим повышенной готовности отменен, восстановлено обычное движение транспорта», — заявили в пресс-службе. Ранее в Красноярском районе ввели режим повышенной готовности в приграничном районе из-за большого скопления автомобилистов, включая иностранных граждан, возле пункта пропуска через госграницу «Караузек». Позже стало известно, что на границе с Казахстаном в Астраханской области развернут временный пункт частичной мобилизации.