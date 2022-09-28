В Астраханской области ввели режим повышенной готовности в приграничном районе

В Астраханской области ввели режим повышенной готовности в приграничном с Казахстаном Красноярском районе.

Об этом в своём Telegram-канале проинформировал глава района Руслан Бисенов.

«С сегодняшнего дня в Красноярском районе введён режим повышенной готовности», — цитирует его ТАСС.

По словам Бисенова, такой режим ввели в районе из-за большого скопления автомобилистов, включая иностранных граждан, возле пункта пропуска через госграницу Караузек.

Отмечается, что это может привести к нарушению жизнеобеспечения населения, а также к возникновению и распространению различных острых инфекций.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о введении режима повышенной готовности, ограничивающего въезд автомобилей с рядом исключений в регион.