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Глава Северной Осетии Меняйло подписал указ о введении режима повышенной готовности

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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о введении режима повышенной готовности, ограничивающего въезд автомобилей с рядом исключений в регион.
Глава Северной Осетии Меняйло подписал указ о введении режима повышенной готовности
  • AFP

Об этом сказано в сообщении пресс-службы в Telegram.

Режим будет действовать до особого распоряжения на территориях муниципальных образований Ардонский район, Кировский район, Пригородный муниципальный район и городской округ Владикавказ.

Отмечается, что ограничения не применяются в отношении лиц, направляющихся в санатории, пансионаты, дома отдыха, туристические базы на территории Республики Северная Осетия — Алания и имеющих необходимые документы.

Ранее Меняйло допустил возможность введения частичного режима чрезвычайной ситуации в районе КПП «Ларс» на границе с Грузией.

Он также заявил о необходимости развернуть там пункты временного размещения, поскольку «там и женщины, и дети, основа — это мужское население, практически со всех регионов».

Кроме того, на КПП планируется разместить медицинский модуль для оказания помощи ожидающим проезда на территорию Грузии.

В пресс-службе МВД по Северной Осетии рассказали, что на российско-грузинской границе выезда из России ожидают 4960 единиц транспорта.

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