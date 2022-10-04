Педиатр Раевский посоветовал не запрещать детям прыгать по лужам

Врач-педиатр, член-корреспондент Российской академии наук по педагогике и основатель сети клиник интегративной медицины Дмитрий Раевский рассказал, что детям полезно прыгать по лужам, это помогает их саморазвитию.

В разговоре с «Газетой.Ru» специалист объяснил, что, прыгая по лужам, ребёнок узнаёт что-то новое о себе.

«Так ребёнок проверяет, каково ему в луже: холодно, мокро, весело, больно. Как ещё ему понять, что в луже можно испачкаться или замёрзнуть? Ему нужен опыт, чтобы в следующий раз было с чем сравнить и, может, даже не решиться на это снова. Кроме того, ребёнок узнает, что на асфальте остаются следы от воды с его обуви, а брызги переливаются радугой», — отметил Раевский.

Ранее главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова в беседе с kp.ru дала советы по здоровому питанию школьников.