Педиатр Раевский посоветовал не запрещать детям прыгать по лужам
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В разговоре с «Газетой.Ru» специалист объяснил, что, прыгая по лужам, ребёнок узнаёт что-то новое о себе.
«Так ребёнок проверяет, каково ему в луже: холодно, мокро, весело, больно. Как ещё ему понять, что в луже можно испачкаться или замёрзнуть? Ему нужен опыт, чтобы в следующий раз было с чем сравнить и, может, даже не решиться на это снова. Кроме того, ребёнок узнает, что на асфальте остаются следы от воды с его обуви, а брызги переливаются радугой», — отметил Раевский.
Ранее главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова в беседе с kp.ru дала советы по здоровому питанию школьников.