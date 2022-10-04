Песков заявил об отсутствии у России желания упражняться в ядерной риторике
- РИА Новости
«У западных СМИ, у западных политиков, у глав государств сейчас очень много упражнений по ядерной риторике. Мы принимать участие в этом не хотим», — сказал он.
Ранее Песков заявил, что Москва может применить ядерное вооружение только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что применение ядерного оружия на Украине полностью изменило бы природу конфликта.
Он назвал «опасными и безответственными» рассуждения о возможности применения ядерного оружия.