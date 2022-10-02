Столтенберг заявил, что применение ядерного оружия полностью изменит конфликт на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что применение ядерного оружия на Украине полностью изменило бы природу конфликта на Украине.

Он назвал «опасными и безответственными» рассуждения о возможности применения ядерного оружия.

«По этой причине мы чётко довели до президента России Владимира Путина, что любое применение ядерного оружия будет иметь жёсткие последствия для России, изменит природу конфликта», — приводит ТАСС слова Столтенберга в интервью NBC.

Генсек НАТО ранее сообщил, что альянс продолжит поддержку Украины, но это не делает его стороной конфликта.