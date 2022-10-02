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Столтенберг заявил, что применение ядерного оружия полностью изменит конфликт на Украине

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что применение ядерного оружия на Украине полностью изменило бы природу конфликта на Украине.
Столтенберг заявил, что применение ядерного оружия полностью изменит конфликт на Украине
  • AP

Он назвал «опасными и безответственными» рассуждения о возможности применения ядерного оружия.

«По этой причине мы чётко довели до президента России Владимира Путина, что любое применение ядерного оружия будет иметь жёсткие последствия для России, изменит природу конфликта», — приводит ТАСС слова Столтенберга в интервью NBC.

Генсек НАТО ранее сообщил, что альянс продолжит поддержку Украины, но это не делает его стороной конфликта.

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