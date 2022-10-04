Адвокат: арестованный экс-кандидат в губернаторы Приморья Ищенко просит мобилизовать его
- РИА Новости
Об этом «Коммерсанту» рассказала его адвокат Виктория Виноградова.
Отмечается, что Ищенко имеет воинское звание лейтенанта, его военно-учётная специальность — «командир минно-торпедной боевой части, боевое применение противолодочного и торпедного вооружения надводных кораблей».
Ищенко был задержан в апреле по делу об обмане дольщиков.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что более 70 тыс. россиян захотели записаться в добровольцы с начала мобилизации.
В конце сентября Госсобрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект о привлечении осуждённых к участию в СВО.