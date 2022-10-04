Чернышенко: более 70 тысяч россиян захотели записаться в добровольцы с начала мобилизации

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что на портале госуслуг запущено два сервиса для граждан по частичной мобилизации.

По его словам, с их помощью можно обжаловать ошибочное решение о мобилизации или записаться добровольцем.

«Отмечу, что с момента объявления в России частичной мобилизации на портале госуслуг зафиксировано уже более 70 тыс. запросов на эту тему», — сказал Чернышенко.

Ранее Министерство обороны России заявило, что военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, уже приступили к слаживанию в составе подразделений на полигонах недалеко от районов выполнения боевых задач.

После прохождения слаживания они начнут выполнять задачи по контролю и обороне освобождённых территорий.