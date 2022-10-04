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Чернышенко: более 70 тысяч россиян захотели записаться в добровольцы с начала мобилизации

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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что на портале госуслуг запущено два сервиса для граждан по частичной мобилизации.
Чернышенко: более 70 тысяч россиян захотели записаться в добровольцы с начала мобилизации
  • РИА Новости

По его словам, с их помощью можно обжаловать ошибочное решение о мобилизации или записаться добровольцем. 

«Отмечу, что с момента объявления в России частичной мобилизации на портале госуслуг зафиксировано уже более 70 тыс. запросов на эту тему», — сказал Чернышенко.

Ранее Министерство обороны России заявило, что военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, уже приступили к слаживанию в составе подразделений на полигонах недалеко от районов выполнения боевых задач.

После прохождения слаживания они начнут выполнять задачи по контролю и обороне освобождённых территорий.

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