Парламент Башкирии внёс в Госдуму законопроект о привлечении осуждённых к участию в СВО

Госсобрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект о привлечении осуждённых к участию в специальной военной операции.

Об этом пишет bashinform.ru.

«Законопроектом предлагается закрепить правовые основы привлечения осуждённых граждан к участию в СВО или других военных действиях в целях защиты интересов России», — отметил председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачёв.

По его словам, речь идёт об осуждённых, которые «отбывают наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части, принудительных работ или лишения свободы при условии добровольного их согласия».

«Не смогут воспользоваться отсрочкой граждане, осуждённые за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних до 14 лет и ряд других тяжких уголовных правонарушений», — добавил Толкачёв.

Ранее в ОНК Москвы сообщили, что содержащиеся в московском СИЗО «Бутырка» осуждённые на пожизненный срок, включая лидера Ореховской ОПГ Сергея Буторина, заявили о своём желании принять участие в специальной военной операции на Украине.