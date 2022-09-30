военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Парламент Башкирии внёс в Госдуму законопроект о привлечении осуждённых к участию в СВО

Короткая ссылка
Госсобрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект о привлечении осуждённых к участию в специальной военной операции.
Парламент Башкирии внёс в Госдуму законопроект о привлечении осуждённых к участию в СВО
  • РИА Новости

Об этом пишет bashinform.ru.

«Законопроектом предлагается закрепить правовые основы привлечения осуждённых граждан к участию в СВО или других военных действиях в целях защиты интересов России», — отметил председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачёв.

По его словам, речь идёт об осуждённых, которые «отбывают наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части, принудительных работ или лишения свободы при условии добровольного их согласия».

«Не смогут воспользоваться отсрочкой граждане, осуждённые за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних до 14 лет и ряд других тяжких уголовных правонарушений», — добавил Толкачёв.

Ранее в ОНК Москвы сообщили, что содержащиеся в московском СИЗО «Бутырка» осуждённые на пожизненный срок, включая лидера Ореховской ОПГ Сергея Буторина, заявили о своём желании принять участие в специальной военной операции на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить