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ОНК: осуждённые на пожизненный срок хотят участвовать в спецоперации на Украине

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RT
Содержащиеся в московском СИЗО «Бутырка» осуждённые на пожизненный срок, включая лидера Ореховской ОПГ Сергея Буторина, заявили о своём желании принять участие в специальной военной операции на Украине. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
ОНК: осуждённые на пожизненный срок хотят участвовать в спецоперации на Украине
  • РИА Новости

«В десяти из 12 камер блока для осуждённых к пожизненному лишению свободы заключённые интересовались, как они могут попасть в войска для участия в специальной военной операции, куда направлять заявления», — сказал член комиссии. 

По словам собеседника RT, среди таких добровольцев был и осуждённый к пожизненному лишению свободы глава Ореховской организованной преступной группировки Сергей Буторин (Ося).

«Буторин сказал, что у него военно-учётная специальность — «командир мотострелкового взвода», он готов отправиться воевать», — уточнил собеседник RT.

Сотрудники СИЗО рассказали членам ОНК, что отправиться в зону боевых действий выражают готовность не только осуждённые пожизненно.

«Многие обычные заключённые говорят, что хотят в армию, говорят, что раньше служили в спецназе или были офицерами, спрашивают, куда им обращаться», — привёл слова сотрудника изолятора общественник.

Ранее Сергей Буторин (Ося) поделился с членами ОНК Москвы своими впечатлениями о тюремной жизни в Испании, в СИЗО на севере России и в столичном Бутырском следственном изоляторе.

В сентябре 2011 года Сергей Буторин был приговорён Московским городским судом к пожизненному заключению, будучи признанным виновным в организации убийств 38 человек и руководстве преступным сообществом.

С 2017 года он находится в московском СИЗО «Бутырка», где с ним проводятся следственные действия.

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