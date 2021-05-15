Отбывающий пожизненный срок лидер Ореховской ОПГ рассказал об условиях в тюрьмах Испании и России

Осуждённый к пожизненному лишению свободы глава Ореховской организованной преступной группировки Сергей Буторин (Ося) поделился с членами ОНК Москвы своими впечатлениями о тюремной жизни в Испании, в СИЗО на севере России и в столичном Бутырском следственном изоляторе. Буторин, виновный в организации убийств 38 человек, признаёт, что в прошлом совершил ряд ошибок, но при этом подчёркивает, что не может представить себе альтернативного жизненного пути в тех же обстоятельствах.

По словам Буторина, претензий к условиям содержания в «Бутырке» у него нет. На здоровье он тоже не жалуется, только зубы хочет себе вставить. Сравнивая свой нынешний быт с пребыванием в колонии на севере России — посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа — отмечает, что в столице условия лучше.

«В колонии в Харпе тяжелее, чем в «Бутырке», здесь пища гораздо лучше», — сказал он правозащитникам.

Ещё лучше питание, по его словам, было в испанских тюрьмах.

«Там можно выбирать питание — вегетарианское, мусульманское — любое. Есть специальное диетическое для больных. Мы там выбирали разное, чтобы еда была разнообразнее, сдвигали столы в столовой и ели вместе», — вспоминает Буторин о тюремном быте в Испании, где отсидел десять лет, из них восемь — в одиночных камерах.

Буторин также отмечает, что в Испании нет разделения на СИЗО и колонии. Хотя подследственных и осуждённых не содержат вместе в одних камерах, но «у всех заключённых одинаковые права» (в России у подследственных и осуждённых разные права, существуют ограничения на получение посылок, организацию свиданий и пр. — RT).

«В испанских тюрьмах заключённые не носят робы, есть интернет, хотя пришлось в университет поступить, чтобы дали к нему доступ», — вспоминает Буторин.

В Бутырском следственном изоляторе телевизора в камере нет, но с классическими гангстерскими сагами Буторин знаком. Ко многому в них показанному относится критически.

«Я не поклонник «Крёстного отца», ближе к жизни «Клан Сопрано». В «Крёстном отце» слишком все рафинированные», — пояснил он.

На вопрос, стоил ли пожизненного заключения выбранный им путь, Сергей Буторин ответить затруднился.

«Мне трудно сравнивать. Меня никто не заставлял... Были ошибки, сейчас, имея опыт, я бы сделал по-другому. На то, что время было тогда такое, валить не хочу», — заключил он.

Сергей Буторин получил известность в криминальных кругах в конце 1980-х. Входил в ОПГ под руководством Сергея Тимофеева (Сильвестра), после убийства которого в 1994 году возглавил группировку.

В 1996 году инсценировал свою смерть, в 2001-м был арестован и посажен в тюрьму в Испании, в 2010-м экстрадирован в Россию.

В сентябре 2011 года Московским городским судом приговорён к пожизненному заключению, будучи признанным виновным в организации убийств 38 человек и руководстве преступным сообществом.

С 2017 года находится в московском СИЗО «Бутырка», где с ним проводятся следственные действия.