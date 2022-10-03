Исполнительниц песни украинских националистов привлекли к ответственности в Крыму

Исполнительниц песни «Червона калына», которая считается гимном украинских националистов, привлекли к ответственности в Крыму. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«Суд признал гражданок виновными в совершении административных правонарушений. В отношении одной из них назначено наказание в виде административного ареста сроком десять суток», — приводит ТАСС заявление.

Второй фигурантке дела выписали административный штраф в размере 40 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что полиция в Крыму проводит проверку видеоролика, на котором исполняется песня украинских националистов.

Позднее победительница крымского конкурса «Миссис королева красоты» Ольга Валеева заявила, что не знала, с чем связана эта песня, и что она является запрещённой.