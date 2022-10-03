В Тверской области подтвердили 125 случаев COVID-19 за сутки

В Тверской области подтвердили 125 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 176 903. Вылечились 170 767 жителей, в том числе 198 за минувшие 24 часа.

Тем временем, глава башкирского Минздрава Айрат Рахматуллин прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в республике, передаёт mkset.ru.

«На 3 октября в республике зарегистрировано 320 572 случая коронавирусной инфекции с начала пандемии. На стационарном лечении находится 271 пациент, на амбулаторном — 4522. Коэффициент распространения по республике 1,0, по Российской Федерации — 0,9», — рассказал он на совещании в правительстве.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков, главный врач клинико-диагностической лаборатории, высказался о последствиях постковидного синдрома.