Глава Минстроя сообщил об участии около 35 тысяч человек в восстановлении новых субъектов

Около 35 тыс. человек участвуют в восстановлении новых субъектов России. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

«В работах по восстановлению на сегодняшний день занято 34 773 человека, практически более 5 тыс. единиц техники. Восстановлено 2188 новых объектов», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления в Совете Федерации.

Ранее сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила в беседе с RT, что люди из освобождённых регионов доверили нам свои судьбы.