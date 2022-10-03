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Глава Минстроя сообщил об участии около 35 тысяч человек в восстановлении новых субъектов

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Около 35 тыс. человек участвуют в восстановлении новых субъектов России. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
Глава Минстроя сообщил об участии около 35 тысяч человек в восстановлении новых субъектов
  • РИА Новости

«В работах по восстановлению на сегодняшний день занято 34 773 человека, практически более 5 тыс. единиц техники. Восстановлено 2188 новых объектов», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления в Совете Федерации.

Ранее сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила в беседе с RT, что люди из освобождённых регионов доверили нам свои судьбы.

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