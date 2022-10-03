Терапевт Чернышова дала советы по снижению температуры без лекарств

Врач-терапевт Надежда Чернышова дала советы по снижению температуры без лекарств.

«Не забываем про физические методы снижения температуры. Можно начать с этого, а потом уже перейти к медикаментозным», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, можно выпить чай с малиной или липой, поскольку такой напиток способствует потоотделению.

«Очень хорошо снижает температуру просто горячая вода, даже не чай. Нужно выпить мелкими глотками стакан или два», — отметила Чернышова.

Как считает эксперт, также можно принять прохладный душ, после чего растереть себя полотенцем. Также допустимы обтирания.

Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.