Сезон продажи арбузов и дынь завершился в Москве

В столице завершился сезон работы бахчевых развалов.

В этом году оборудованных точек продажи арбузов и дынь было 159, передаёт НТВ.

«По сравнению с прошлогодним сезоном количество нарушений снизилось на 23%. Этого удалось добиться благодаря профилактической и информационно-разъяснительной работе с предпринимателями», — прокомментировал начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Иван Бобров.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.