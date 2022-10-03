Сезон продажи арбузов и дынь завершился в Москве
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В этом году оборудованных точек продажи арбузов и дынь было 159, передаёт НТВ.
«По сравнению с прошлогодним сезоном количество нарушений снизилось на 23%. Этого удалось добиться благодаря профилактической и информационно-разъяснительной работе с предпринимателями», — прокомментировал начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Иван Бобров.
Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.