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Психолог Строгонова рассказала, как создать хорошее настроение

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Психолог Саша Строгонова дала советы о том, как создать хорошее настроение.
Психолог Строгонова рассказала, как создать хорошее настроение
  • Gettyimages.ru

Так, в беседе с Life.ru она посоветовала фокусироваться на позитивных мыслях.

«От того, какая мысль в вашем разуме главенствует, негативная или позитивная, активируются и чувства — негативные или позитивные. А от чувств создаётся ваше поведение (действия) — негативное или позитивное», — уточнила эксперт.

По её словам, также желательно сократить потребление негативной информации и начать читать позитивные книги.

«Очень хорошо влияет на настроение разукрашивание мандалы под спокойную музыку», — добавила Строгонова.

Ранее психолог Александра Толоконина в беседе с «Известиями» назвала способы сохранения самообладания в сложных ситуациях.

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