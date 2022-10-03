Психолог Строгонова рассказала, как создать хорошее настроение

Психолог Саша Строгонова дала советы о том, как создать хорошее настроение.

Так, в беседе с Life.ru она посоветовала фокусироваться на позитивных мыслях.

«От того, какая мысль в вашем разуме главенствует, негативная или позитивная, активируются и чувства — негативные или позитивные. А от чувств создаётся ваше поведение (действия) — негативное или позитивное», — уточнила эксперт.

По её словам, также желательно сократить потребление негативной информации и начать читать позитивные книги.

«Очень хорошо влияет на настроение разукрашивание мандалы под спокойную музыку», — добавила Строгонова.

Ранее психолог Александра Толоконина в беседе с «Известиями» назвала способы сохранения самообладания в сложных ситуациях.