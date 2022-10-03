В Удмуртии госпитализирован 41 пациент с COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.
Всего за сутки выявили 687 случаев заболевания. В числе заболевших — 83 ребёнка до 14 лет, 164 человека старше 65 лет. 1659 человек при этом выздоровели, один умер.
Наряду с этим медики Ямало-Ненецкого автономного округа призвали жителей региона пройти повторную вакцинацию от COVID-19.
На минувшей неделе Ямал получил партию приборов для назальной вакцинации, информирует «Ямал 1». В регион поступило 42 тыс. атомайзеров. Аналог прививки будет выполнен препаратом «Спутник V».
Ранее стало известно, что в течение суток в России выявили 24 158 случаев инфицирования коронавирусом.