Фитнес-тренер Нагулин отметил важность восьмичасового сна при похудении

Мастер спорта по самбо, фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин заявил, что для похудения важно спать не менее восьми часов в день в хорошо проветриваемом помещении.

Важно нормализовать и режим сна: именно он отвечает за механизмы регенерации и помогает бороться с лишним весом, добавил Нагулин в беседе с РИАМО.

«Не переедайте на ночь: откажитесь от еды за два-три часа до сна. Также важны регулярные тренировки. При этом перед физическими нагрузками рекомендуется проконсультироваться со специалистом», — заключил эксперт.

Ранее травматолог-ортопед Рашид Саидов в беседе с URA.RU рассказал, что потягивания по утрам способствуют ускорению обмена веществ и улучшают мышечный тонус.