Фитнес-тренер Нагулин отметил важность восьмичасового сна при похудении
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Важно нормализовать и режим сна: именно он отвечает за механизмы регенерации и помогает бороться с лишним весом, добавил Нагулин в беседе с РИАМО.
«Не переедайте на ночь: откажитесь от еды за два-три часа до сна. Также важны регулярные тренировки. При этом перед физическими нагрузками рекомендуется проконсультироваться со специалистом», — заключил эксперт.
Ранее травматолог-ортопед Рашид Саидов в беседе с URA.RU рассказал, что потягивания по утрам способствуют ускорению обмена веществ и улучшают мышечный тонус.