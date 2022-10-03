МЧС: группа туристов пропала в Сочи во время похода, в её составе трое детей

Пять туристов, включая троих детей, не вернулись из похода в район хребта Ажек в Сочи, ведутся поиски.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда.

«Сегодня в 05:40 в спасательный отряд МЧС позвонила женщина и сообщила, что 1 октября её муж с другом и тремя детьми отправились в поход в район хребта Ажек», — говорится в сообщении.

Они должны были вернуться 2 октября, в крайнем случае 3-го, но пока на связь не вышли.

Отмечается, что ночью был сильный дождь.

«В указанный район выехала дежурная смена спасателей ЮРПСО», — заявили в ведомстве.

В августе сообщалось, что в горах Сочи 47-летний турист скончался от удара молнии.

В июне в Сочи в море смыло два автомобиля с туристами из Ставропольского края, в результате чего погибла женщина. Один мужчина был спасён.