МЧС: группа туристов пропала в Сочи во время похода, в её составе трое детей
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда.
«Сегодня в 05:40 в спасательный отряд МЧС позвонила женщина и сообщила, что 1 октября её муж с другом и тремя детьми отправились в поход в район хребта Ажек», — говорится в сообщении.
Они должны были вернуться 2 октября, в крайнем случае 3-го, но пока на связь не вышли.
Отмечается, что ночью был сильный дождь.
«В указанный район выехала дежурная смена спасателей ЮРПСО», — заявили в ведомстве.
В августе сообщалось, что в горах Сочи 47-летний турист скончался от удара молнии.
В июне в Сочи в море смыло два автомобиля с туристами из Ставропольского края, в результате чего погибла женщина. Один мужчина был спасён.