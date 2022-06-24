В Сочи сообщили об обнаружении второго погибшего после того, как две машины смыло в море

Короткая ссылка
В администрации Сочи сообщили, что спасатели обнаружили тело второго погибшего после того, как два автомобиля смыло потоком в Чёрное море.
В Сочи сообщили об обнаружении второго погибшего после того, как две машины смыло в море
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«Тело второй женщины обнаружено», — сообщили ТАСС в администрации.

Ранее стало известно, что в Сочи в море смыло два автомобиля с туристами из Ставропольского края, в результате чего погибла женщина. Один мужчина был спасён.

Как пишет kp.ru, в Лазаревском районе организована горячая линия для пострадавших граждан. По распоряжению главы города Сочи в районе созданы мониторинговые группы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить