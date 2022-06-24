В Сочи сообщили об обнаружении второго погибшего после того, как две машины смыло в море

В администрации Сочи сообщили, что спасатели обнаружили тело второго погибшего после того, как два автомобиля смыло потоком в Чёрное море.

«Тело второй женщины обнаружено», — сообщили ТАСС в администрации.

Ранее стало известно, что в Сочи в море смыло два автомобиля с туристами из Ставропольского края, в результате чего погибла женщина. Один мужчина был спасён.

Как пишет kp.ru, в Лазаревском районе организована горячая линия для пострадавших граждан. По распоряжению главы города Сочи в районе созданы мониторинговые группы.