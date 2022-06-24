В Сочи сообщили об обнаружении второго погибшего после того, как две машины смыло в море
- РИА Новости
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«Тело второй женщины обнаружено», — сообщили ТАСС в администрации.
Ранее стало известно, что в Сочи в море смыло два автомобиля с туристами из Ставропольского края, в результате чего погибла женщина. Один мужчина был спасён.
Как пишет kp.ru, в Лазаревском районе организована горячая линия для пострадавших граждан. По распоряжению главы города Сочи в районе созданы мониторинговые группы.